، ولي العهد يصل إلى الصين في زيارة رسمية ،

محمد بن مسعود - الدمام - وصل بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى بكين صباح اليوم في زيارة رسمية لجمهورية الصين الشعبية.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله المطار نائب رئيس المجلس الاستشاري والسياسي في جمهورية الصين الشعبية السيد خي لي فونغ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين تركي الماضي، والسفير الصيني لدى المملكة لي هوا شين، وعدد من المسؤولين.

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