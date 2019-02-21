حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة

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يستمر تأثير العوالق الترابية والاتربة المثارة التى تؤثر على مدى الرؤية الافقية على منطقة نجران والاجزاء الشرقية من مناطق عسير..، الباحة ومكة المكرمة . في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية . ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على اجزاء من شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية .



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