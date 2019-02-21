بلدية قباء أتلفت 1650 كيلو من الدجاج الفاسد
كشفت أمانة منطقة المدينة المنورة، أن بلدية قباء تمكنت بالتعاون مع الجهات الأمنية، من ضبط منزل شعبي يُستخدم في تخزين الدواجن المنتهية الصلاحية وتحضير الشاورما للمنشآت الصحية، في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية.
وأشارت الأمانة، إلى أنه تم إتلاف «1650» كيلو من الدجاج غير الصالح للاستهلاك الآدمي.
وتابعت: «تم إحالة العمالة لوحدة الضبط وجرى تطبيق لائحة الأنظمة بحق المنشآت التي يتم التوزيع إليها».
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط منزل شعبي لتخزين دواجن منتهية الصلاحية وتحضير الشاورما لمنشآت صحية بالمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.