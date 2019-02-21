ضبط منزل شعبي لتخزين دواجن منتهية الصلاحية وتحضير الشاورما لمنشآت صحية بالمدينة

كشفت أمانة منطقة المدينة المنورة، أن بلدية قباء تمكنت بالتعاون مع الجهات الأمنية، من ضبط منزل شعبي يُستخدم في تخزين الدواجن المنتهية الصلاحية وتحضير الشاورما للمنشآت الصحية، في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية.

وأشارت الأمانة، إلى أنه تم إتلاف «1650» كيلو من الدجاج غير الصالح للاستهلاك الآدمي.

وتابعت: «تم إحالة العمالة لوحدة الضبط وجرى تطبيق لائحة الأنظمة بحق المنشآت التي يتم التوزيع إليها».

