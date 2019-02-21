شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد للرئيس الهندي: الزيارة أسهمت في تعزيز علاقتنا الثنائية في كافة المجالات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "واس" (نيودلهي)

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية شكر لفخامة الرئيس / رام ناث كوفند، رئيس جمهورية الهند، إثر مغادرته الهند، فيما يلي نصها :-

فخامة الرئيس / رام ناث كوفند

رئيس جمهورية الهند

تحية طيبة :

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

فخامة الرئيس، لقد أسهمت هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا الصديقين في المجالات كافة، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح بلدينا الصديقين.

متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق استمرار التقدم والرخاء.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء