مهرجان الملك عبدالعزيز (متداول واتساب )

توضيحا للرسالة التي ذكرت ان مهرجان الملك عبدالعزيز تحول لمهرجان بني تميم وان هذا الامر فيه عنصرية وعدم حيادية وهذه الرسالة هي العنصرية بعينها لذا فانا ساخاطب العقل لبعض الحقائق المغلوطة والتي تبين ان هذه الرسالة ليست صادقة وان صاحبها فاته عدة اشياء :

اولا:الداوود ليس من بني تميم ويرجع لقبيلة قحطان الغالية

ثانياً : المهنا ليس من بني تميم ويرجع لقبيلة شمر العزيزة

ثالثاً : الربيعان ليس من تميم ويرجع لقبيلة سبيع العزيزة

رابعاً : لو عمل احصائية عن اعداد العاملين في المهرجان لوجدنا ان هناك اعداد كبيرة من مختلف القبائل تفوق بكثير ما توقعه كاتب الرساله

خامساً : النجاح لايقاس الا بالعمل وليس باثارة البلبة حول مهرجان يحمل اسم غالي على كل سعودي وبث سموم الاشاعات الكاذبة

اصلح الله كاتب الرسالة وهداه



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