أهالي أبو عريش: البعوض أصبح ملازمًا لنا والأمراض الوبائية انتشرت

عبّر مواطنون في محافظة أبو عريش، إحدى محافظات منطقة جازان، عن غضبهم من انتشار الأمراض الوبائية؛ نتيجة لتكاثر البعوض في المحافظة والقرى التابعة لها.

وانتقد المواطنون، سوء عمل أمانة جازان وبلدية أبو عريش حول انتشار البعوض، مُشيرين إلى أنه أصبح مُلازمًا لهم في الفترة الأخيرة، ومنتشرًا بشكل كثيف في القرى؛ نتيجة إهمال البلدية والجهات المعنية التابعة لها؛ مما نتج عنه دخول عدد من المواطنين للمستشفى إثر إصابتهم بحمى الضنك .

وطالب المواطنون، بضرورة تواجد حملات مستمرة لمكافحة البعوض في القرى والمراكز؛ لحمايتهم من انتشار الأمراض الوبائية.

وقال عمر الأمير لـ«عاجل»: «زوجتي تعاني من فشل بالكلى ونقص في المناعة أدى إلى إصابتها بحمى الضنك، ودخلت على إثرها المستشفى لتلقي العلاج».

وأضاف: «نحن نذهب لتلقي العلاج ولكن ما نراه في المستشفيات من مأساة وانتظار وتواجد الكبار والصغار المصابين بحمى الضنك، يجعلني في حيرة من أمري»، متسائلًا: «إلى متى هذا الإهمال وعدم المبالاة؟».

وردًا على ذلك الأمر، أوضح متحدث أمانة جازان، حسين معشي، أن بلدية محافظة أبو عريش تُكثف من مكافحة البعوض في موسم تكاثره بالرش الفراغي.

وأضاف معشي، لـ«عاجل»، أن هناك أيضًا المكافحة المنزلية من خلال 14 سيارة رش فراغي و40 فرقة للمكافحة داخل المنازل؛ للحد من كثافة البعوض خلال موسمه.