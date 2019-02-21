ولي العهد يستعرض مع وزيرة الخارجية العلاقات وأوضاع المنطقة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيودلهي) استعرض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير استعرض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مقر إقامته في نيودلهي أمس (الأربعاء) مع وزيرة خارجية جمهورية الهند سوشما سوراج، العلاقات الثنائية المتميزة، وفرص تطويرها في شتى المجالات، إلى جانب بحث الأوضاع في المنطقة. حضر اللقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهند الدكتور سعود الساطي.



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