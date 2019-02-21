شكرا لقرائتكم خبر عن العلا.. تستعرض مكوناتها السياحية والأثرية في نيودلهي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (العلا)

شاركت الهيئة الملكية لمحافظة العلا في الوفد السعودي الزائر لنيودلهي، وناقشت الهيئة مع الجانب الهندي جهودها التنموية في محافظة العلا، وبحث مجالات التعاون المتعلقة بالتبادل الثقافي، والسياحة البيئية، والحفاظ على التراث والزراعة. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عمرو المدني في أحد الملتقيات إن زيارة الهند فرصة رائعة لدعوة العالم لمشاركة جهودنا في حماية التراث الطبيعي ومشاركة التراث الثقافي الغني في العلا. فالعلا تمثل رحلة عبر الزمن تخاطب الحواس وتتجاوز الحدود؛ ويمثل وجودنا هنا اليوم شهادة على روح التبادل الثقافي والتعاون الدولي في ما بين المملكة والهند، مؤكدا أن العلا توفر للمستثمرين وخبراء الآثار والفنون والثقافة والمستكشفين من الهند الفرصة لاكتشاف الكنوز الثقافية والأسرار الخفية والاحتفاء بها.

يشار إلى أن محافظة العلا تحتوي على مجموعة متنوعة من الكنوز الأثرية والمدن القديمة وأدلة على الحضارات الرئيسية بما في ذلك حضارة الممالك الدادانية واللحيانية والنبطية. ويعتبر موقع الحجر أول موقع في المملكة يتم إدراجه ضمن قائمة منظمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، وشكل العاصمة الجنوبية للأنباط، الذين اتخذوا منه مكانا لدفن النخبة من موتاهم، حيث عمل الفنانون في ذلك الزمان على حفر نحو 111 مدفنا ضخما، وقاموا بتزيين 94 منها، وفقا لمنظمة اليونسكو.