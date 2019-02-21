شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «اعتدال»: جولة ولي العهد تفعيل للمفاهيم الجديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي (كوالالمبور) نوه أمين عام المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) الدكتور ناصر البقمي بالجولة الخارجية لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير نوه أمين عام المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) الدكتور ناصر البقمي بالجولة الخارجية لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، وزيارته دول في شرق آسيا (باكستان، والهند، والصين). وأكد الدكتور البقمي أن التحرك السعودي نحو العمق الإستراتيجي الآسيوي يمثل النهج المتصاعد للسياسة السعودية نحو توسيع قاعدة التحالفات وتفعيل المفاهيم الجديدة في عالم جديد يموج بالتغيرات والتحديات.



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