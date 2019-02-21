السعودية اليوم / مقتل رجل أمن أردني متأثرًا بانفجار وقع الأسبوع الماضي



عمّان 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

أعلنت وزيرة الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، وفاة ضابط أمن متأثرًا بجراحه التي أصيب بها، خلال الانفجار الذي وقع الخميس الماضي في مدينة السلط غربي العاصمة الأردنية عمّان.

و قتل في الانفجار رجلا أمن و مواطن أردني، و أصيب آخرون من رجال الأمن بإصابات بالغة، في وقت أعلنت الحكومة الأردنية عثور الفرق الأمنية المختصة و خلال تمشيطها لموقع الانفجار على مواد متفجرة محلية الصنع مدفونة في الأرض.

// انتهى //

03:26ت م

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عمّان 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسأعلنت وزيرة الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، وفاة ضابط أمن متأثرًا بجراحه التي أصيب بها، خلال الانفجار الذي وقع الخميس الماضي في مدينة السلط غربي العاصمة الأردنية عمّان.و قتل في الانفجار رجلا أمن و مواطن أردني، و أصيب آخرون من رجال الأمن بإصابات بالغة، في وقت أعلنت الحكومة الأردنية عثور الفرق الأمنية المختصة و خلال تمشيطها لموقع الانفجار على مواد متفجرة محلية الصنع مدفونة في الأرض.// انتهى //03:26ت م0388

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