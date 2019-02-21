شكرا لقرائتكم خبر عن 59 طلبا للمساعدة على جسر الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

دشنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد خدمة المساعدة على الطريق على امتداد جسر الملك فهد في الجانبين السعودي والبحريني وجزيرة الإجراءات الوسطية ويتم تقديم الخدمة على مدار الساعة في جميع أيام الأسبوع.

وبعد إطلاق الخدمة في أسبوعها الأول تمت مباشرة 59 طلب خدمة على الطريق، منها 35 في الجانب السعودي و24 في الجانب البحريني.

وأوضح المدير العام المكلف المهندس عماد المحيسن أن هذه الخدمة مجانية تم توفيرها لمساعدة عابري الجسر في حال حدوث أي اضطرار للتوقف سواء لإصلاح عجلة أو نفاد وقود أو أي أعمال إصلاحات يمكن معالجتها بالموقع أو مباشرة حادث من خلال فنيين مدربين لهذه الحالات.

وأكد المهندس المحيسن حرص المؤسسة العامة لجسر الملك فهد والجهات الأمنية ذات العلاقة في الجانبين السعودي والبحريني على متابعة سلامة المسافرين والعابرين والموظفين وتقديم كل مساعدة ممكنة ليكون مرورهم آمنا وسلسا. وأما عن آلية وصول فريق المساعدة للموقع فإنه يتم الإبلاغ عبر دوريات المرور أو الدوريات الأمنية للشرطة أو دوريات المؤسسة أو عن طريق الاتصال المباشر بالأرقام المخصصة لتلقي الطلبات.

يذكر أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد نشرت عبر حسابها في تويتر انفوجرافيك يوضح أرقام هواتف الاتصال لطلب خدمة المساعدة على الطريق وهي في الجانب السعودي هاتف رقم 00966593171539 وفي الجانب البحريني هاتف رقم 0097333041105