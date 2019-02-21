شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 8 محلات وضبط أغذية مخالفة بصفوى والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل إن البلدية والبلديات التابعة لها تبذل جهودها وإمكانياتها الفنية والبشرية من خلال توزيع المراقبين بما يتناسب وأعمال التفتيش الصحي للقيام بجولات ميدانية لأخذ عينات عشوائية من السلع الغذائية المعروضة في الأسواق وما يشتبه في سلامتها وإرسالها للمختبر للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
من جهته أوضح رئيس بلدية صفوى المهندس نايف القحطاني أن الزيارات التي قام بها مراقبو البلدية الميدانيون على المنشآت الغذائية في مدينة صفوى وتوابعها خلال جمادى الأولى كانت 39 جولة شملت 202 محل ومنشأة غذائية، ودعا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة استخدام الحاويات المخصصة لجمع الأنقاض أثناء عمليات البناء أو الترميم؛ تفاديا لفرض غرامات مالية، مشيرا إلى أن البلدية قامت خلال الشهر الماضي بنقل 1800 متر مكعب من النفايات والأنقاض، كما تم رفع 4 سيارات تالفة.
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