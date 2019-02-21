شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق في برج اتصالات متنقلة والان نبدء بالتفاصيل
وسارعت فرق الدفاع المدني إلى الموقع، وأخمدت الحريق دون تسجيل أيّ خسائر بشريّة.
وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي لـ ”الخليج 365”: إن فرق الدفاع المدني حاصرت الحريق ومنعت انتقاله إلى المباني، ولم ينتج عنه وفيات أو خسائر بشرية.
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