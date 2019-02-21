شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات تجميل بمشغل نسائي مخالف في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت أمانة الأحساء ممثلة في الإدارة النسائية عيادة طبية تم تخصيصها لعمليات طبية للتجميل النسائي غير مرخصة، وتم إغلاقها والتحفظ على الأدوات الموجودة داخلها، بالتعاون مع بلدية المبرز.

وقالت مديرة الإدارة النسائية بأمانة الأحساء مها السديري: تم رصد مشغل نسائي مخالف وعند مراقبته ميدانيا تبين أنه مخصص للقيام بعمليات تجميل، كشفط الدهون وحقن الوجه التجميلي باختلاف مسمياته وأخرى لحقن الشفايف، تقوم بإدارتها عمالة عربية وافدة لا تحمل أوراقا ثبوتية، أو شهادات طبية تخولهن مزاولة المهنة الطبية.

وأضافت: «تم رصد عدة مخالفات، من بينها: المقر غير مهيأ فنيا وطبيا لمزاولة عمليات التجميل، التي تعتمد على أدوات ومعدات لا تقوم بها إلا المستشفيات أو المراكز المتخصصة المرخصة من قبل وزارة الصحة، كما تم ضبط عدد من العلاجات مجهولة المصدر والتي تستخدمها تلك العمالة في ترويج أعمالها».

وأكدت أنه سيتم تطبيق الأنظمة حيال ذلك، والرفع لجهات الاختصاص للتعامل الرسمي واستكمال الإجراء بحسب الاختصاص.

إلى ذلك، حذرت السديري من التعامل مع تلك المنشآت غير المرخصة، كون من يقمن بها من غير ذوات الاختصاص، مبينة أن الأمانة حريصة في حملاتها الرقابية على تعزيز مبادئ الوعي الصحي والبيئي لصاحبات المحال والعاملات فيها.

وشددت على أهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات الواردة؛ بهدف وقاية رواد تلك المنشآت النسائية من الأمراض المنقولة عن طريق استخدام أدوات متعددة أو مواد طبية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.