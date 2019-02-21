شكرا لقرائتكم خبر عن المرور ينفي تقييد مخالفات لانخفاض وقود السيارات والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح اللواء البسامي أنه لا يمكن الردّ على أي مقطع فيديو يتم تداوله، إلا في حال الإشارة إلى مصدره. وقال: «لا يوجد نصّ في نظام المرور يقول إن البنزين حينما يصل إلى الربع.» وأوضح أنه بالإمكان العودة إلى جداول المخالفات للتحقّق من مصداقيّة مثل هذه المقاطع.
وكان قد تم أيضا تداول مقاطع فيديو، الأسابيع الماضية، تتضمّن شكاوى عدّة من تعرّض أشخاص لمخالفات مروريّة تحت مسمّى (شرب شاي أثناء القيادة) وتبلغ قيمتها 900 ريال، إلا أن المرور أكد في حينه أنه لا يوجد في نظام المخالفات لديه بهذا الخصوص، بل يوجد مخالفة تحت مسمّى (الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة).
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