شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مشاريع تنموية بـ 426 مليونا بحاضرة الدمام قريبا والان نبدء بالتفاصيل

تفقد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير صباح أمس عددا من المشاريع التنموية التي تنفذها الأمانة في حاضرة الدمام، تمهيدا لافتتاحها قريبا وتبلغ تكلفتها حوالي 426 مليون ريال.

وبدأ الجبير زيارته التفقدية بمشروع نفق تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد مع تقاطع شارع الخليفة علي بن أبي طالب، بعدها قام بزيارة لمشروع جسر الأمير نايف مع طريق الخليفة علي بن أبي طالب، والاطلاع على سير العمل ومراحله الأخيرة، وفي نهاية الجولة تفقد نفق وجسر تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع شارع ٢٨ بالدمام.

وطالب الجبير خلال الزيارة بضرورة تسريع وتيرة العمل مع الالتزام بالجودة والحرص على وسائل السلامة المرورية التي تنفذ في هذه المشاريع وتسليمها في أوقاتها المحددة خدمة للمستفيدين منها، كما طالب بتذليل أي معوقات والتنسيق الدائم مع الإدارات المعنية والرفع أولا بأول بالتقارير عن سير الأعمال في هذه المشاريع.

وأكد الجبير أن هذه المشاريع تعتبر من المشاريع الحيوية المهمة في مدينة الدمام، وسيكون لها الأثر الكبير في فك الاختناقات المرورية وانسيابية الحركة المرورية في الدمام، حيث روعي فيها اللمسات والتصاميم الجمالية، والتي تعطي إضافة جمالية لها، إضافة إلى إحداث نقلة نوعية في تطوير المنطقة من ناحية الحركة المرورية وانسيابيتها.

يذكر أن طول مشروع جسر تقاطع طريق الأمير نايف مع طريق الخليفة علي بن أبي طالب يبلغ 515 مترا وعرض 17.7 متر ويسع حارتين في كل اتجاه لتصبح الحركة انسيابية على هذا الطريق مع تحسين كافة منطقة التقاطع وطريق الخدمة بطول الجسر، حيث تتكون طرق الخدمة من حارتين في كل اتجاه ومواقف للسيارات وأرصفة للمشاة على طريق الأمير نايف، مع العلم أن تكلفة المشروع تقدر بقيمة 44.963.910 ريالات.

كما أن مشروع نفق تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد مع تقاطع شارع الخليفة علي بن أبي طالب هو عبارة عن إنشاء نفق بطول 918 مترا وعرض 24.3 متر يسع حارتين في كل اتجاه لتصبح الحركة انسيابية على هذا الطريق مع تحسين منطقة التقاطع وطرق الخدمة بطول النفق، حيث تتكون طرق الخدمة من حارتين بكل اتجاه ومواقف للسيارات وأرصفة للمشاة، بينما تقدر تكلفة المشروع بقيمة 137.756.772 ريالا.

كما أن مشروع نفق وجسر على تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع شارع 28 بالدمام، يشمل الجسر بطول 1000 متر في كلا الاتجاهين وترتكز قواعد الجسر على أوتاد خرسانية وطرق الخدمة للجسر أيضا عبارة عن مسارين بكل اتجاه، وتقدر تكلفته بـ 244,221,846 ريالا، كما يبلغ طول النفق على طريق الملك عبدالعزيز 850 مترا وعرض حارتين بكل اتجاه، بالإضافة إلى طرق الخدمة بكل اتجاه على طول النفق.