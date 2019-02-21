شكرا لقرائتكم خبر عن قبول الطلاب السوريين واليمنيين المنتهية تأشيراتهم حتى نهاية العام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي ( تبوك)

وجهت وزارة التعليم مدارسها باستمرار قبول الطلاب والطالبات الوافدين والمقيمين المنتهية إقاماتهم في الدراسة، حتى نهاية العام الدراسي الحالي 1439/1440. جاء ذلك في تعميم «عاجل جداً» أصدره نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي لجميع إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، بناءً على برقية عاجلة من وزارة الداخلية، حيال توضيح مدى انطباق مسمى مخالف على عدد من الحالات في ما يتعلق بالطلاب والطالبات، وكيفية التعامل مع من يتقدم منهم بغرض إلحاق أبنائهم بالمدارس. وأصدر نائب وزير التعليم تعليمات باستمرار الطلاب والطالبات (السوريين واليمنيين) المنتهية تأشيرات زياراتهم، مع إبلاغ أولياء أمورهم بأنه لابد من تمديد التأشيرة، أو تجديد الإقامة كشرط لاستمرار الدراسة للعام القادم.

وأكد العاصمي، على إدارات التعليم المتابعة لجميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية، للتحقق من استبعاد من لم يقم منهم بتجديد وثائقة الثبوتية في نهاية العام الدراسي.