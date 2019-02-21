شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصحة: تحسين جودة التغذية في المستشفيات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

شدد نائب وزير الصحة للشؤون الصحية حمد الضويلع، على أهمية تفعيل دور أخصائيي التغذية بكل أقسامها وبشكل أكبر للوقاية من الأمراض، وتحسين جودة التغذية في المستشفيات، ورسم خارطة التغذية العلاجية الطبية لمرضى السمنة والسكري، وغيرهما من الأمراض المزمنة، إضافة للحالات المرضية الدقيقة والصعبة.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات الندوة العلمية بعنوان «التغذية بين الطب والحياة» التي تنظمها إدارة التغذية بصحة جدة بالتعاون مع مستشفى الملك فهد، مشيدا بمثل هذه اللقاءات العلمية في مجال التغذية، ما يسهم في تحقيق الأهداف الصحية عن طريق تعزيز وتطوير خدمات التغذية ورفع مستوى كفاءتها، لافتًا إلى أن الصحة تولي التغذية الصحية السليمة أهمية لكونها عاملاً أساسياً في حياة الفرد والمجتمع.

وشهدت الحفلة إطلاق تطبيقي «جدد» و«الدكتور شيف»، وهما منصتان إلكترونيتان تابعتان لإدارة التغذية بصحة جدة، تهدفان إلى تقديم الأول والأفضل في مجال الخدمات الصحية الغذائية لرفع جودة الحياة الصحية على مستوى المملكة لشرائح المجتمع المختلفة وللكادر الطبي بما يتماشى مع رؤية 2030، ويكون المرجع العلمي والتثقيفي المعتمد لأخصائيي التغذية العلاجية والخدمات العلاجية.