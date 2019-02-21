شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان لـ«المجالس»: لا تقولوا للمشتكين «سم» و«أبشر» دون حل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

وجَّه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، المجالس المحلية والبلدية بالمحافظات الست: الطائف، رنية، تربة، ميسان، المويه، والخرمة، بأن تكون جهات حل وليس إحالة، وتتيح لقاءات للاستماع لشكاوى المواطنين والصدق معهم في القول، وتوضيح ما سيتم في كل شكوى، وليس قول كلمتي «سم» و«أبشر» للمشتكي دون حل.

جاء ذلك خلال لقاء الأمير بدر بن سلطان برؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية أمس الأول (الثلاثاء) في الطائف، بحضور وكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح، وعدد من مديري القطاعات الحكومية بالمنطقة، وناقش معهم عددا من الموضوعات ومنها المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها في المحافظات وسُبل تسريع العمل فيها وآليات تذليل معوقات التنمية.

وأشار إلى ما لاحظه من خلال شكاوى مواطنين إليه أثناء جولاته، عندما ذكروا له أنه يمضي أكثر من عامين دون حل لمشاكلهم، حاثا رؤساء وأعضاء المجالس على الاستماع للشكاوى والصدق في الحل.

ولفت نائب أمير منطقة مكة المكرمة، إلى أهمية أن تكون جميع الأبواب مفتوحة أمام المواطنين، منبِّها لمبدأ الأولويات وأنه لا توجد تنمية دون تحديد النطاق العمراني ليكون واضحا لكل مدينة ومحافظة ومركز وفق الخطة العشرية لأمير المنطقة، حاثا جميع الجهات الحكومية أو الخاصة للتنسيق بينها لخدمة الصالح العام وتطوير المناطق ودفع عجلة التنمية للأمام.