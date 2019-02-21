مكة: القبض على 39 متهماً في جرائم احتيال

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) أطاحت الجهات الأمنية أمس (الأربعاء)، بـ39 متهماً من جنسيات آسيوية بعد توفر الأدلة على تورطهم بجرائم احتيال مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية. أطاحت الجهات الأمنية أمس (الأربعاء)، بـ39 متهماً من جنسيات آسيوية بعد توفر الأدلة على تورطهم بجرائم احتيال مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية. وحسب المُتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، باشرت شرطة المنطقة بلاغات عن تعرض مواطنين ومقيمين لعمليات نصب واحتيال من خلال تلقيهم اتصالات من أشخاص مجهولين يدّعون فيها حصولهم على جوائز نقدية أو تعرض بطاقاتهم البنكية للصرف الآلي للإيقاف، وذلك بهدف الحصول على معلومات شخصية وبنكية يتم استخدامها للاستيلاء على أموال من حساباتهم البنكية، وأسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال، عن ضبط المتهمين الـ39.



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