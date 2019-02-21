شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يلتقي مثقفي الطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الطائف)

التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز في حديقة الردف بمحافظة الطائف مساء اليوم عدداً من مثقفي المحافظة.

وناقش خلال اللقاء عددًا من الموضوعات التي سلطت الضوء على سُبل تطوير الحراك الثقافي بالمحافظة وآليات تعزيز المشهد الثقافي والنهوض به بما يتماشى ورؤية المملكة 2030.

كما استمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى مداخلات عددِ من مثقفي الطائف التي تخللها طرحٌ للعديد من الأفكار والرؤى الرامية لإحداث نقلة نوعية في الجوانب الثقافية بالمحافظة ، مع الأخذ في الإعتبار ضرورة تعاضد الجهود بين المثقفين والجهات ذات العلاقة مثل الأندية الأدبية وجمعيات الثقافة والفنون لتحقيق ذلك.