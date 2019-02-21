شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم حائل يحتفي بالعنزي.. الحاصل على «جائزة التميز» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بندر الغضوري (حائل) @bandar_alanzii

كرَّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل مساء اليوم (الأربعاء)، المعلم سلطان بن سليمان العنزي، الحاصل على جائزة وزارة التعليم فئة المعلم المتميز.

ورعى حفل التكريم مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني، وعدداً من القيادات التعليمية ورجال الأعمال في المنطقة، الذين قدموا عدد من الدروع التكريمية للمعلم بهذه المناسبة.

من جهته، ثمَّن العنزي تكريم مدير عام التعليم الدكتور يوسف الثويني والقيادات التعليمية، وقال: «مهما بلغت كلمات الشكر وعبارات الثناء فإنها لاتوازي ما قدمته لي إدارة التعليم من تحفيز وتقدير, كما أشكر قائدنا المبدع الدكتور يوسف الثويني الذي دائماً يحفزنا للتميز، وكل من حضر وشاركني هذه الفرحة».