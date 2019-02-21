شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: شفاء 23 مصاباً بـ «كورونا» في وادي الدواسر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

أعلن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، شفاء 23 حالة مصابة بفايروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية في محافظة وادي الدواسر، لافتًا إلى أنه ومنذ ظهور الحالات هناك، فقد اتخذ المركز الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، التي أسهمت في انخفاض الحالات إلى 10 حالات، واستمرار هذا الانخفاض.

وأوضح المركز أن التزايد الأخير للحالات الثانوية في وادي الدواسر، مرتبط بحالة مريض ظهرت عليه الأعراض، وتبين بعد تشخيصه وجود عدد من العينات الإيجابية في المخالطين من أفراد أسرته، وعدد ممن زاروه، وفي المخالطين من المراجعين، علمًا أن هذه الزيادة تحدث في هذه الفترة من العام، وترتبط بكثافة مخالطة البشر للإبل، خاصة في موسم ولادة الإبل وتنقلها.

وأبان المركز أنه باشر التعامل مع هذه الزيادة في الحالات، وقام بحصر المخالطين للحالات الإيجابية في المنشآت الصحية وفي المجتمع، وطبق الإجراءات الوقائية والعلاجية المتعارف عليها.