، آخرهم "الشمراني" .. تعرف على اللاعبين الذين لعبوا بشعاري الهلال والاتحاد ،

محمد بن مسعود - الدمام - ‪بحكم أن فريقي الهلال والاتحاد يعدان قطبي الكرة السعودية من حيث الجماهيرية وتأثيرها وعدد البطولات المحلية والقارية ومطمع كبار نجوم كرة القدم، فقد تنقل بينهما العديد من النجوم المحليين والأجانب وفي جل مراكز كرة القدم، وقد مثلت طفرة نادي الاتحاد الفترة الذهبية التي يمكن الجزم باستفادة نادي الاتحاد فعليًا من اللاعبين الذين تم استقطابهم بعد تمثيل نادي الهلال وهي من 1997-2006م، فيما لم تقدم بقية الأسماء المستقطبة بعد ذلك الإضافة الحقيقية لنادي الاتحاد بعد تمثيلها نادي الهلال باستثناء "أحمد الفريدي 2012"، على الجانب الآخر استفاد الهلال من صفقتي كريري وريفاس بعد تمثيلهما لنادي الاتحاد فيما لم تقدم بقية الأسماء إضافة حقيقية، "الخليج 365" تستعرض أبرز الأسماء التي مثلت الفريقين خلال الـ25 سنة الماضية:

أحمد بهجا

يعد النجم المغربي أحمد بهجا أحد اللاعبين الذين مثلوا الفريقين، حيث مثل نادي الهلال ولم يكتب له النجاح الذي حققه لاحقًا مع الاتحاد، حيث أسهم بشكل كبير في تحقيق الثلاثية عام 1998م.

سيرجو ريكاردو:

حقق المهاجم البرازيلي البارع سيرجو ريكاردو مع نادي الهلال بطولة الأندية السعودية أبطال الدوري عام 2000م، ومن ثم انتقل لنادي الاتحاد وحقق معه بطولة دوري خادم الحرمين الشريفين عام 2003م .

جيلمان ريفاس

مثل المهاجم الفنزويلي نادي الاتحاد عام 2015م-2016م، وحقق نسبة أهداف لا بأس بها ولكنه لم يحقق هذا النجاح مع نادي الهلال عند انتقاله لنادي الهلال منتصف موسم 2017-2018م على الرغم من تحقيقه لقب دوري المحترفين معه ولكنه لم يضع بصمة كما كانت له مع الاتحاد.

خميس العويران :

صنفه بعض النقاد على أنه أفضل محور ارتكاز مر في تاريخ الكرة السعودية، وقد مثل نادي الهلال إلى بداية الألفية الجديدة، ومن ثم انتقل لنادي الاتحاد وكان أحد عرابي ملحمة سيونغنام الشهيرة والتي قلب فيها نادي الاتحاد تأخره بمدينة جدة إلى فوز ساحق بخماسية نظيفة في وسط كوريا.

أحمد الدوخي

ويلعب في خانة الظهير الأيمن مثل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال من مطلع التسعينات، وبعد أن حقق الاتحاد بطولة دوري أبطال آسيا 2004م أبرم صفقة انتقال الدوخي لتعزيز صفوفه كون نظام دوري أبطال آسيا يسمح للبطل المشارك من دور الثمانية مع عجز الفريق في هذه الخانة، وقد أسهم الدوخي بشكل كبير في تحقيق البطولة لنادي الاتحاد في العام الثاني على التوالي وسجل هدفًا في المباراة النهائية ضد العين الإماراتي.

مسفر القحطاني

ويلعب مسفر القحطاني في خانة الظهير الأيمن وقد حقق مع نادي الاتحاد دوري أبطال العرب عام 2005، واستمر حتى عام 2008م لينتقل لنادي الهلال ولكنه لم يحقق ذلك النجاح الذي حققه مع الاتحاد .

أحمد الفريدي

بزغ نجم أحمد الفريدي مع نادي الهلال في موسم 2009م ولكن مطالبه المالية العالية كانت الحاجز دون استمراريته مع الفريق الذي تبناه منذ صغره عبر مدرسة نادي الهلال بعد استقطابه ناشئًا من نادي الأنصار، لينتقل لنادي الاتحاد 2011-2012م في صفقة فاجأت الوسط الرياضي نظرًا لعجز ميزانية الفريق في تلك الفترة وحقق في تلك الفترة كأس الملك قبل أن يفسخ عقده لتأخر رواتبه ويتجه لنادي النصر.

سعود كريري

شكل محور الارتكاز سعود كريري أحد لبنات الجيل الذهبي لنادي الاتحاد وأمضى فترته الذهبية في مشواره الرياضي مدافعًا عن شعار الاتحاد بعد انتقاله من نادي القادسية في الصفقة الشهيرة برفقة رفيق دربه سعيد الودعاني، وفي أواخر عام 2013م انتقل لنادي الهلال وحقق نجاحًا مبهرًا وتوجه بثلاث بطولات.

شافي الدوسري

بدأ شافي الدوسري مسيرته الكروية في نادي الهلال ولكنه لم يقنع المسؤولين في النادي بعد تمثيله الفريق الكروي الأول لينتقل لنادي الاتحاد عام 2013م ولكنه لم يحقق النجاح في وجهته الأخرى ليغادر صفوف الاتحاد بعد ذلك.

عيسى المحياني

بعد شد وجذب بين الهلال والنصر لضم المهاجم عيسى المحياني من نادي الوحدة اختار مساره بتوجهه لنادي الهلال في شهر يناير من العام 2009 ، ومثل الفريق كبديل في أكثر من فترات وجوده مع الهلال، قبل أن ينتقل لنادي الاتحاد في مطلع العام 2015م ولكنه لم يسجل حضورًا يُذكر مع الفريق لينتقل بعدها لنادي نجران.

ناصر الشمراني

تعد فترة تمثيل المهاجم ناصر الشمراني لنادي الهلال أفضل فترات مسيرته الرياضية والتي بدأت من الوحدة ومن ثم الشباب ثم الهلال حيث بلغ مع الفريق نهائي دوري أبطال آسيا عام 2014 ، مما أسهم بفوزه بلقب لاعب آسيا الأول عام 2015م، وقد عاد لنادي الشباب ولكنه اصطدم بعدم رغبة إدارة البلطان بتجديد عقده الاحترافي لينتقل لنادي الاتحاد يوم 19 فبراير كلاعب هاو حتى نهاية الموسم على أن يمثل الفريق بعد نحو أسبوعين حسب النظام المعمول به