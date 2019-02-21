، أمير الحدود الشمالية يوجِّه بافتتاح جسر المطار بمحافظة طريف خلال شهر ،

- 1/2
- 2/2
وجَّه أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمس بافتتاح جسر المطار شرق محافظة طريف خلال شهر من تاريخه. كما وجَّه بالعمل على تطوير المناطق المحيطة به، والحرص على تحسين الرؤية البصرية للجدران الاستنادية الممتدة على الطريق.
جاء ذلك خلال جولته التفقدية على المشروع أمس، والوقوف على سير أعمال الشركة المنفذة للطريق.
ويستهدف مشروع جسر المطار تسهيل الحركة المرورية من وإلى فرع الجامعة والمطار.
وثمَّن مدير إدارة النقل في المنطقة المهندس ماجد الشمري متابعة أمير منطقة الحدود الشمالية لانتهاء أعمال المشروع أمام عبور المركبات، وتسهيل حركة السير، عادًّا الطريق من أهم الطرق الرئيسة في محافظة طريف.
أمير الحدود الشمالية يوجِّه بافتتاح جسر المطار بمحافظة طريف خلال شهرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-21
وجَّه أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمس بافتتاح جسر المطار شرق محافظة طريف خلال شهر من تاريخه. كما وجَّه بالعمل على تطوير المناطق المحيطة به، والحرص على تحسين الرؤية البصرية للجدران الاستنادية الممتدة على الطريق.
جاء ذلك خلال جولته التفقدية على المشروع أمس، والوقوف على سير أعمال الشركة المنفذة للطريق.
ويستهدف مشروع جسر المطار تسهيل الحركة المرورية من وإلى فرع الجامعة والمطار.
وثمَّن مدير إدارة النقل في المنطقة المهندس ماجد الشمري متابعة أمير منطقة الحدود الشمالية لانتهاء أعمال المشروع أمام عبور المركبات، وتسهيل حركة السير، عادًّا الطريق من أهم الطرق الرئيسة في محافظة طريف.
21 فبراير 2019 - 16 جمادى الآخر 1440
01:04 AM
كما أمر بتطوير المناطق المحيطة به وتحسين الرؤية البصرية للجدران الاستنادية
وجَّه أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمس بافتتاح جسر المطار شرق محافظة طريف خلال شهر من تاريخه. كما وجَّه بالعمل على تطوير المناطق المحيطة به، والحرص على تحسين الرؤية البصرية للجدران الاستنادية الممتدة على الطريق.
جاء ذلك خلال جولته التفقدية على المشروع أمس، والوقوف على سير أعمال الشركة المنفذة للطريق.
ويستهدف مشروع جسر المطار تسهيل الحركة المرورية من وإلى فرع الجامعة والمطار.
وثمَّن مدير إدارة النقل في المنطقة المهندس ماجد الشمري متابعة أمير منطقة الحدود الشمالية لانتهاء أعمال المشروع أمام عبور المركبات، وتسهيل حركة السير، عادًّا الطريق من أهم الطرق الرئيسة في محافظة طريف.
، أمير الحدود الشمالية يوجِّه بافتتاح جسر المطار بمحافظة طريف خلال شهر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الحدود الشمالية يوجِّه بافتتاح جسر المطار بمحافظة طريف خلال شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.