، بأرقام قياسية مميزة.. السومة يدخل نادي المئوية لدوري المحترفين ،

محمد بن مسعود - الدمام - دخل المحترف السوري عمر السومة لاعب الأهلي نادي الرابطة المئوي لدوري المحترفين السعودي بخوضه مباراته رقم (100) بقميص فريقه، وذلك بمشاركته في لقاء الفتح اليوم ضمن منافسات الجولة 21 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن مسيرة اللاعب مع فريقه بالدوري حافلة بالعديد من الأرقام القياسية المميزة حيث تمكن خلالها من المساهمة بـ112 هدفاً مسجلاً 98 هدفاً في 100 مباراة جعلته يتربع على قائمة هدافي الدوري في 3 مناسبات إلى جانب صناعته 14 هدفاً.



وساهم السومة هذا الموسم مع الأهلي في الدوري السعودي بـ19 هدفاً حيث سجل 14 هدفاً وصنع 5 أهداف، حيث يحتل المرتبة الثانية في قائمة هدافي هذا الموسم إلى الآن.

ولم تتوقف أرقام اللاعب عند هذا الحد بل تخطت إلى أكثر من ذلك بكثير، حيث سجل 10 ثنائيات أكثر من أي لاعب آخر في المنافسة منذ أول مباراة له في أغسطس 2014 كما أنه يعتبر أكثر لاعب أجنبي تسجيلاً للأهداف وأكثر لاعب أجنبي يساهم بالأهداف وثالث أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في تاريخ دوري المحترفين بعد ناصر الشمراني ومحمد السهلاوي.