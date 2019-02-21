السعودية اليوم / وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يزور سفارة المملكة في نيجيريا



أبوجا 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

زار معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز اليوم، سفارة خادم الحرمين الشريفين في عاصمة جمهورية نيجيريا الاتحادية أبوجا، وكان في استقبال معاليه لدى وصوله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي، ومنسوبي السفارة، ورؤساء ومنسوبي المكاتب التابعة لها.

وأطلع معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية خلال الزيارة على جهود المملكة العربية

// انتهى //

23:08ت م

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أبوجا 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسزار معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز اليوم، سفارة خادم الحرمين الشريفين في عاصمة جمهورية نيجيريا الاتحادية أبوجا، وكان في استقبال معاليه لدى وصوله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي، ومنسوبي السفارة، ورؤساء ومنسوبي المكاتب التابعة لها.وأطلع معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية خلال الزيارة على جهود المملكة العربية السعودية القائمة لتطوير علاقات التعاون والصداقة بين البلدين في كافة المجالات، إضافة إلى جهود خدمة المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين لجمهورية نيجيريا الاتحادية.// انتهى //23:08ت م0361

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