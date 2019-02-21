شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يرعى حفل الزواج لـ«حركية» والان نبدء بالتفاصيل

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري لجمعية «حركية»، اليوم حفل الزواج الجماعي التاسع لجمعية الإعاقة الحركية «حركية». وأعرب سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عن بالغ سعادته بالمشاركة مع الجمعية في حفل الزواج الجماعي لمستفيديها. وقال سموه: "القائمون على هذا العمل رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وفي هذه الدولة الجميع يتكاتف في خدمة أبناء المجتمع من أي فئة كانت وهذا هو المبدأ والمنهج الذي سنه لنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - " ، معرباً سموه عن شكره وتقديره لجمعية " حركية " على أعمالها السنوية وإبداعاتها التي لاتتوقف"، منوهاً بالتآلف والتناغم والتآخي بين أفراد المجتمع.



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