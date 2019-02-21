شكرا لقرائتكم إنفوجرافيك “المواطن”.. 5 اتفاقيات تثري العلاقات مع الهند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التاريخية إلى الهند، توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المهمة.

ومن هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، برنامج عمل إطاري للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة واستثمار الهند، وأيضًا مذكرة للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ووزارة السياحة الهندية، وأيضًا مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي.

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وكذلك التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الإسكان ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال البث لتبادل البرامج السمعية والبصرية.



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