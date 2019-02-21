شكرا لقرائتكم إنفوجرافيك “المواطن”.. شراكات عسكرية ضخمة واستثمارات بالمليارات بين الرياض ونيودلهي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

اختتم الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، مساء أمس الأربعاء، زيارته التاريخية إلى الهند، ثاني محطات جولته الآسيوية.

وأصدرت كل من الرياض ونيودلهي بيانًا مشتركًا، في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان، تضمن التأكيد على العلاقات الإستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.

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وتضمن البيان إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بقيادة ولي العهد، وتوقيع 5 مذكرات تفاهم في مجالات مختلفة، وكذلك استثمارات في مجالات عدة تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار، وأيضًا التعاون في مجالات الفضاء والعلوم والتقنية.

واشتمل البيان على إجراء مناورات بحرية مشتركة هي الأولى من نوعها في أسرع وقت ممكن، والتعاون في الإنتاج الدفاعي المشترك لقطع غيار الأنظمة البحرية والبرية، وتطوير سلسلة التوريد العسكرية تمشيًا مع برنامج “اصنع في الهند” و”رؤية 2030″.



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