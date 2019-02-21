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شكرا لقرائتكم فيصل بن خالد يفتتح مهرجان الصقور في الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, مهرجان منطقة الحدود الشمالية للصقور في نسخته الخامسة الذي تستضيفه محافظة طريف، بمشاركة عدد من مالكي الصقور من داخل المملكة ودول الخليج بأكثر من 640 صقراً من مختلف الفئات.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل الذي يبعد مسافة 25 كلم شرق المحافظة, وكيل الإمارة المكلف محمد بن سلطان بن جريس, ومحافظ محافظة طريف بدر بن نجر الصقر ومدراء الإدارات الحكومية والعسكرية.
وفور وصول سموه تجول في فعاليات المهرجان الرئيسة والمصاحبة, بعدها عُزف السلام الملكي، ثم بدئ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم, ثم ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة.
إثر ذلك ألقى محافظ طريف بدر بن نجر العتيبي كلمة عبر فيها عن سعادته بتشريف سمو أمير منطقة الحدود الشمالية وافتتاحه للمهرجان الذي تستضيفه المحافظة, مؤكداُ أن المهرجان يتضمن فعاليات رئيسة وأخرى مصاحبة، من بينها تهيئة أماكن مجانية للأسر المنتجة ولأصحاب الأنشطة التجارية ذات الاختصاص، وأصحاب السيارات المعدلة لهواية القنص بالصقور، وأصحاب المقطورات المتنوعة والأسواق الشعبية وكل ما يتعلق بالتراث والرحلات البرية، والموروث الشعبي والعرضة السعودية حيث تمت تهيئة المخيمات للجهات المشاركة من الإدارات الحكومية والأفراد.
بعد ذلك شاهد الجميع أوبريتًا وطنيًا، ثم تسلم سموه هدية تذكارية من اللجنة المنظمة للمهرجان.
ثم اختتم الاحتفال بمشاركة سمو أمير منطقة الحدود الشمالية في العرضة السعودية.
يذكر أن اللجنة المنظمة رصدت جوائز مالية وفقرات تواكب وتتزامن مع هذا الحدث، تتضمن العديد من الجوائز النقدية القيمة للصقور الفائزة بالمراكز الأولى تشمل 4 سيارات حسب الفئة ونوع السباق.
كما أقرت اللجنة المنظمة للمهرجان جدولًا زمنيًا يحدد فترات وزمن السباق لكل الفئات على مدى أيام المهرجان، يستخدم فيه أسلوب القرعة العلنية لتحديد فترة وزمن كل متسابق.
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