شكرا لقرائتكم فيديو.. صحة المدينة تكشف حقيقة احتفاء أطباء ينبع بإجراء عملية بواسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
علقت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة على مقطع فيديو متداول، يزعم قيام أطباء ينبع بالاحتفال بإجراء العملية رقم 1000 للبواسير.
وأوضح المتحدث الإعلامي بصحة المدينة المنورة، حاتم سمان، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه تم تركيب ودبلجة هذا المقطع من قبل شخص مجهول.
وأضاف أن مقطع الفيديو ليس له علاقة إطلاقًا بمستشفيات محافظة ينبع، طالبًا في الوقت نفسه بعدم تصديق مثل هذه الشائعات المزيفة.
وشددت على أهمية الحرص على استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها وتجنب الإشاعات مجهولة المصدر.
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