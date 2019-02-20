«الأمر بالمعروف» تُطيح بمروج حشيش على مواقع التواصل

أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الرس، ومكافحة المخدرات بالمنطقة، عن رصد أحد الأشخاص في إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، يقوم بترويج الحشيش المخدر.

وأشارت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه قد تم ضبط المروج من قبل الجهات المختصة.

وأوضحت الهيئة، أن هذا التعاون الإيجابي يأتي في سبيل خدمة المجتمع والوطن؛ للقضاء على هذه الآفة الخطيرة.