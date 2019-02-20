السعودية اليوم / الأمير تركي بن طلال يلتقي وزير الإسكان ويستعرض خطط الوزارة لدعم المستفيدين بالمنطقة



أبها 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حالياً.

واستعرض سموه خلال اللقاء خطط وزارة الإسكان وبرامج الدعم السكني التي تقدمها الوزارة للمستفيدين في مدن ومحافظات منطقة عسير، وجهودها في توفير الخيارات والحلول السكنية المناسبة للمواطنين بمختلف فئاتهم، مطلعاً سموه على الإحصائيات الصادرة للوحدات السكنية بالمنطقة ونسب التغطية وأعداد المستفيدين والخيارات السكنية ومشاريع الإسكان، وآلية تطوير البنية التحتية في عدد من المشروعات ، مثمناً الجهود التي تبذلها الوزارة ممثلة في الإسكان التنموي من خلال استمرار توفيرها لعدد من الحلول السكنية للأسر الأشد حاجة.

وأطلع سموه خلال اللقاء على الخيارات التمويلية التي خصصتها الوزارة لمنطقة عسير ضمن برنامج " سكني" منذ إطلاقه مطلع 2017م، حيث حظيت المنطقة بـ 64.885 خياراً سكنياً وتمويلياً، منها 15.413 وحدة سكنية تحت الإنشاء "البيع على الخارطة" ضمن مشروعات الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، و1,275 وحدة سكنية جاهزة، إضافة إلى 21,607 قروض عقارية مدعومة من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، و26,790 أرضاً تقدم بشكل مجاني للمستفيدين.

وناقش الأمير تركي بن طلال ومعالي وزير الإسكان أبرز التحديات والعوائق التي تواجه برامج الإسكان في منطقة عسير، وأبرز الحلول المناسبة لتسريعها، والعمل على إنجازها، مؤكداّ سموه أن التطور السكني في المنطقة يحظى بدعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وأبان معالي وزير الإسكان خلال الاجتماع أن عسير تحظى بـ 3 مشروعات سكنية بدأت الوزارة في تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، حيث توفر تلك المشاريع أكثر من 3600 وحدة سكنية إضافة إلى 26 مشروعاً لتطوير البنية التحتية في الأراضي التابعة للوزارة، توفر 32 ألف قطعة أرض مطورة سيتم تسليمها مجاناً للمواطنين الراغبين في الحصول على هذا الخيار بعد اكتمال تطويرها وإيصال كافة الخدمات لها.

وأكّد معاليه أن الوزارة تعمل على تمكين 35 ألف أسرة في منطقة عسير من التملك بحلول عام 2020، لرفع نسبة تملك المواطنين في المنطقة إلى 70%، وسيكون ذلك من خلال توفير 7400 قرض عقاري مدعوم، و7700 وحدة سكنية تحت الإنشاء، و15 ألف قطعة أرض مطورة تُسلم للمواطنين مجاناً لبدء البناء عليها، موضحاً أن المشروعات التي تنفذها الوزارة في المنطقة حالياً تسير وفق الجداول الزمنية ومراحل الإنجاز المحددة لها، وسيتم إنجازها في الوقت المحدد، وتسليمها مباشرة للمستفيدين .

// انتهى //

23:57ت م

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أبها 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حالياً.واستعرض سموه خلال اللقاء خطط وزارة الإسكان وبرامج الدعم السكني التي تقدمها الوزارة للمستفيدين في مدن ومحافظات منطقة عسير، وجهودها في توفير الخيارات والحلول السكنية المناسبة للمواطنين بمختلف فئاتهم، مطلعاً سموه على الإحصائيات الصادرة للوحدات السكنية بالمنطقة ونسب التغطية وأعداد المستفيدين والخيارات السكنية ومشاريع الإسكان، وآلية تطوير البنية التحتية في عدد من المشروعات ، مثمناً الجهود التي تبذلها الوزارة ممثلة في الإسكان التنموي من خلال استمرار توفيرها لعدد من الحلول السكنية للأسر الأشد حاجة.وأطلع سموه خلال اللقاء على الخيارات التمويلية التي خصصتها الوزارة لمنطقة عسير ضمن برنامج " سكني" منذ إطلاقه مطلع 2017م، حيث حظيت المنطقة بـ 64.885 خياراً سكنياً وتمويلياً، منها 15.413 وحدة سكنية تحت الإنشاء "البيع على الخارطة" ضمن مشروعات الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، و1,275 وحدة سكنية جاهزة، إضافة إلى 21,607 قروض عقارية مدعومة من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، و26,790 أرضاً تقدم بشكل مجاني للمستفيدين.وناقش الأمير تركي بن طلال ومعالي وزير الإسكان أبرز التحديات والعوائق التي تواجه برامج الإسكان في منطقة عسير، وأبرز الحلول المناسبة لتسريعها، والعمل على إنجازها، مؤكداّ سموه أن التطور السكني في المنطقة يحظى بدعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله ـ .وأبان معالي وزير الإسكان خلال الاجتماع أن عسير تحظى بـ 3 مشروعات سكنية بدأت الوزارة في تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، حيث توفر تلك المشاريع أكثر من 3600 وحدة سكنية إضافة إلى 26 مشروعاً لتطوير البنية التحتية في الأراضي التابعة للوزارة، توفر 32 ألف قطعة أرض مطورة سيتم تسليمها مجاناً للمواطنين الراغبين في الحصول على هذا الخيار بعد اكتمال تطويرها وإيصال كافة الخدمات لها.وأكّد معاليه أن الوزارة تعمل على تمكين 35 ألف أسرة في منطقة عسير من التملك بحلول عام 2020، لرفع نسبة تملك المواطنين في المنطقة إلى 70%، وسيكون ذلك من خلال توفير 7400 قرض عقاري مدعوم، و7700 وحدة سكنية تحت الإنشاء، و15 ألف قطعة أرض مطورة تُسلم للمواطنين مجاناً لبدء البناء عليها، موضحاً أن المشروعات التي تنفذها الوزارة في المنطقة حالياً تسير وفق الجداول الزمنية ومراحل الإنجاز المحددة لها، وسيتم إنجازها في الوقت المحدد، وتسليمها مباشرة للمستفيدين .// انتهى //23:57ت م0372

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