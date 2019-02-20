السعودية اليوم / الأمير فيصل بن مشعل يحتفي بضيوف ملتقى القصيم لتمكين الشباب الأول " فرصتي "



بريدة 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

احتفى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بقصر سموه ، بمدينة بريدة , اليوم ، بضيوف ملتقى القصيم لتمكين الشباب الأول "فرصتي" الذي انطلق بمركز المعارض الدولي للمؤتمرات بمدينة بريدة , بحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي , ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد , ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" الدكتور محمد بن أحمد السديري , ومدير عام التمويل الأصغر سعيد الزهراني , ووكلاء إمارة المنطقة , ومديري القطاعات الحكومية بالمنطقة ورؤساء مجالس الغرف التجارية الصناعية بالمنطقة ورجال الأعمال.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بضيوف ملتقى " فرصتي " لتمكين الشباب , منوهاً سموه بما تبذله القيادة ـ أيدها الله ـ من عطاء متواصل لخدمة أبناء هذه البلاد المباركة وفي شتى المجالات , مشيراً سموه إلى أهمية التعاون الدائم بين القطاعات عبر إقامة مثل هذه الملتقيات خدمة لأبناء الوطن , داعياً المولى عز وجل أن يوفق الجميع , وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.

// انتهى //

23:50ت م

0369



بريدة 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واساحتفى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بقصر سموه ، بمدينة بريدة , اليوم ، بضيوف ملتقى القصيم لتمكين الشباب الأول "فرصتي" الذي انطلق بمركز المعارض الدولي للمؤتمرات بمدينة بريدة , بحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي , ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد , ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" الدكتور محمد بن أحمد السديري , ومدير عام التمويل الأصغر سعيد الزهراني , ووكلاء إمارة المنطقة , ومديري القطاعات الحكومية بالمنطقة ورؤساء مجالس الغرف التجارية الصناعية بالمنطقة ورجال الأعمال.ورحب سمو أمير منطقة القصيم بضيوف ملتقى " فرصتي " لتمكين الشباب , منوهاً سموه بما تبذله القيادة ـ أيدها الله ـ من عطاء متواصل لخدمة أبناء هذه البلاد المباركة وفي شتى المجالات , مشيراً سموه إلى أهمية التعاون الدائم بين القطاعات عبر إقامة مثل هذه الملتقيات خدمة لأبناء الوطن , داعياً المولى عز وجل أن يوفق الجميع , وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.// انتهى //23:50ت م0369

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمير فيصل بن مشعل يحتفي بضيوف ملتقى القصيم لتمكين الشباب الأول " فرصتي " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.