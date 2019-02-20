السعودية اليوم / نائب أمير مكة المكرمة يشهد حفل تخرج الدفعة الخامسة عشرة من جامعة الطائف



الطائف 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم، احتفال جامعة الطائف بتخرج الدفعة الخامسة عشرة من طلابها، وذلك في مدينة الملك فهد

ووقع الأمير بدر بن سلطان خلال الاحتفال وثيقة مباركة وتهنئة لخريجي الدفعة، كوثيقة تذكارية عن المناسبة، كما كرّم أوائل الخريجين من مختلف التخصصات والدرجات العلمية.

وأعلن معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، في كلمته خلال الحفل، عن تخرج 14661 طالبًا وطالبة ضمن الدفعة الخامسة عشرة من خريجي الجامعة ، مرحباً سمو الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، في أول زيارة رسمية له إلى محافظة الطائف، وتشريفه لحفل تخرج دفعة جديدة من طلاب وطالبات جامعة الطائف.

واستذكر الدكتور زمان في كلمته دعم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز - رحمه الله - للجامعة ، وذلك بصدور موافقته – رحمه الله – على منح مجمع الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتعليم الطبي للجامعة ليكون مقرًا لكلياتها الصحية ، إذ يسرت هذه المنحة طريق العلم والمعرفة لجيل جديد من الأطباء والطبيبات والمختصين والباحثين في المجالات الصحية، ومنهم مجموعة من خريجين وخريجات في هذه الليلة، شواهد حق لسلطان الخير والإنسانية - رحمه الله -.

واستعرض معاليه جهود الجامعة الهادفة إلى توفير بيئة تعليمية وإعلامية ممكنة، تتميز بالتحسين المستمر والتطوير الدائم، فأطلقت مشروعها للتحول المؤسسي لتكون مؤسسة مستقلة غير ربحية بحلول العام 2030.

وأشار الدكتور زمان إلى إطلاق الجامعة مشروعها للتحول البرامجي لبرامج الدراسات العليا المتضمن 27 برنامجًا جديدًا، طورت بالشراكة مع الجهات المستفيدة في القطاعين الحكومي والخاص، بعد النجاح في إتمام مشروع التحول البرامجي في مرحلة البكالوريوس في العام الماضي، وكذلك استكمال 11 مشروعًا ضمن المرحلة الثانية من مبادرة التحول الرقمي.

وأضاف: "في جميع ذلك اعتمدت الجامعة (التحول برؤى عالمية) من خلال عقد العديد من الشراكات الجديدة مع جامعات ومؤسسات دولية مرموقة، وكـ (جامعة بلا أسوار) ذلك الشعار الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وتبنته الجامعة".

وبين في هذا الصدد أن جامعة الطائف أبرمت الكثير من اتفاقيات التعاون والشراكة مع جهات حكومية وأهلية في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والخدمية، كما أطلقت بوابة العمل التطوعي، وتجاوز عدد المسجلين فيها أكثر من ألف متطوع حتى اليوم".

وقال مدير جامعة الطائف مخاطبًا الخريجين: "لقد حققتم بحمد الله حلمًا من أحلام حياتكم بالحصول على الشهادة الجامعية، وبدأتم رحلتكم الجديدة نحو الحياة العملية بتحدياتها الكبيرة، في مرحلة تشهد فيها بلادكم تحولًا غير مسبوق في جميع المجالات، بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ومساندة ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ".

كما خاطب الدكتور زمان آباء وأمهات الخريجين قائلًا: "أنتم اليوم ضيوفنا مثلما كنتم بالأمس شركاؤنا في صناعة نجاح أبنائكم وأبنائنا، الذين سهرتم وتعبتم في رعايتهم وتنشئتهم، ولذا حرصنا على أن تشاركونا جميعًا الاحتفال والفرحة ومشاعر الفخر والاعتزاز بشهود لحظة تخرجهم".

من جانبه، أوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف الدكتور وصل الله السواط، أن عدد خريجي درجة الماجستير 404 طلاب وطالبات ، وخريجي درجة الدبلوم العالي 1132 طالبًا وطالبة، وخريجي درجة البكالوريوس 12826 طالبًا وطالبة، وخريجي الدبلوم دون الجامعي 267 طالبًا وطالبة، وعدد خريجي وحدة اللغة العربية للناطقين بغيرها 32 طالبًا.

كما أوضح أن عدد الطالبات الخريجات بلغ 8758 طالبة، فيما بلغ عدد الخريجين 5903 طالبات، أما من حيث الجنسية فقد بلغ عدد الخريجين السعوديين 14333 طالبًا وطالبة، في حين بلغ عدد الخريجين من مختلف الجنسيات غير

وشهد الاحتفال أداء القسم لخريجي كليات الطب وطب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية والصيدلة .

// انتهى //

23:31ت م

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الطائف 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم، احتفال جامعة الطائف بتخرج الدفعة الخامسة عشرة من طلابها، وذلك في مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية.ووقع الأمير بدر بن سلطان خلال الاحتفال وثيقة مباركة وتهنئة لخريجي الدفعة، كوثيقة تذكارية عن المناسبة، كما كرّم أوائل الخريجين من مختلف التخصصات والدرجات العلمية.وأعلن معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، في كلمته خلال الحفل، عن تخرج 14661 طالبًا وطالبة ضمن الدفعة الخامسة عشرة من خريجي الجامعة ، مرحباً سمو الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، في أول زيارة رسمية له إلى محافظة الطائف، وتشريفه لحفل تخرج دفعة جديدة من طلاب وطالبات جامعة الطائف.واستذكر الدكتور زمان في كلمته دعم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز - رحمه الله - للجامعة ، وذلك بصدور موافقته – رحمه الله – على منح مجمع الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتعليم الطبي للجامعة ليكون مقرًا لكلياتها الصحية ، إذ يسرت هذه المنحة طريق العلم والمعرفة لجيل جديد من الأطباء والطبيبات والمختصين والباحثين في المجالات الصحية، ومنهم مجموعة من خريجين وخريجات في هذه الليلة، شواهد حق لسلطان الخير والإنسانية - رحمه الله -.واستعرض معاليه جهود الجامعة الهادفة إلى توفير بيئة تعليمية وإعلامية ممكنة، تتميز بالتحسين المستمر والتطوير الدائم، فأطلقت مشروعها للتحول المؤسسي لتكون مؤسسة مستقلة غير ربحية بحلول العام 2030.وأشار الدكتور زمان إلى إطلاق الجامعة مشروعها للتحول البرامجي لبرامج الدراسات العليا المتضمن 27 برنامجًا جديدًا، طورت بالشراكة مع الجهات المستفيدة في القطاعين الحكومي والخاص، بعد النجاح في إتمام مشروع التحول البرامجي في مرحلة البكالوريوس في العام الماضي، وكذلك استكمال 11 مشروعًا ضمن المرحلة الثانية من مبادرة التحول الرقمي.وأضاف: "في جميع ذلك اعتمدت الجامعة (التحول برؤى عالمية) من خلال عقد العديد من الشراكات الجديدة مع جامعات ومؤسسات دولية مرموقة، وكـ (جامعة بلا أسوار) ذلك الشعار الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وتبنته الجامعة".وبين في هذا الصدد أن جامعة الطائف أبرمت الكثير من اتفاقيات التعاون والشراكة مع جهات حكومية وأهلية في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والخدمية، كما أطلقت بوابة العمل التطوعي، وتجاوز عدد المسجلين فيها أكثر من ألف متطوع حتى اليوم".وقال مدير جامعة الطائف مخاطبًا الخريجين: "لقد حققتم بحمد الله حلمًا من أحلام حياتكم بالحصول على الشهادة الجامعية، وبدأتم رحلتكم الجديدة نحو الحياة العملية بتحدياتها الكبيرة، في مرحلة تشهد فيها بلادكم تحولًا غير مسبوق في جميع المجالات، بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ومساندة ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ".كما خاطب الدكتور زمان آباء وأمهات الخريجين قائلًا: "أنتم اليوم ضيوفنا مثلما كنتم بالأمس شركاؤنا في صناعة نجاح أبنائكم وأبنائنا، الذين سهرتم وتعبتم في رعايتهم وتنشئتهم، ولذا حرصنا على أن تشاركونا جميعًا الاحتفال والفرحة ومشاعر الفخر والاعتزاز بشهود لحظة تخرجهم".من جانبه، أوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف الدكتور وصل الله السواط، أن عدد خريجي درجة الماجستير 404 طلاب وطالبات ، وخريجي درجة الدبلوم العالي 1132 طالبًا وطالبة، وخريجي درجة البكالوريوس 12826 طالبًا وطالبة، وخريجي الدبلوم دون الجامعي 267 طالبًا وطالبة، وعدد خريجي وحدة اللغة العربية للناطقين بغيرها 32 طالبًا.كما أوضح أن عدد الطالبات الخريجات بلغ 8758 طالبة، فيما بلغ عدد الخريجين 5903 طالبات، أما من حيث الجنسية فقد بلغ عدد الخريجين السعوديين 14333 طالبًا وطالبة، في حين بلغ عدد الخريجين من مختلف الجنسيات غير السعودية 328 طالبًا وطالبة.وشهد الاحتفال أداء القسم لخريجي كليات الطب وطب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية والصيدلة .// انتهى //23:31ت م0362

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