شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب بأسواق المملكة اليوم الأربعاء 20/2/2019 والان مع التفاصيل
الخليج 365- ارتفعت أسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم الأربعاء، بضغط من الارتفاع العالمي لسعر الذهب وسجلت سعر عيار 24 نحو 160.06 ريال ، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 146.72 ريال.
وبلغت أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 140.06 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 120.05 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 93.37 ريال.
وسجل عيار 12 سعر 80.03 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,978 ريالًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,120 ريالًا.
ارتفاع أسعار الذهب بأسواق المملكة اليوم الأربعاء 20/2/2019
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