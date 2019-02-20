شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات الأجنبية في أسواق المملكة اليوم الأربعاء 20/2/2019.. وارتفاع في سعر الدولار الأسترالي والان مع التفاصيل

الخليج 365- ارتفع سعر الدولارالأسترالي أمام الريال السعودي في أسواق المملكة اليوم الأربعاء، مع حدوث تغيرات طفيفة في باقى العملات نستعرضها فيما يلى مع توضيح التغير ونسبتة. أسعار العملات الأجنبية في السعودية: الدرهم الإماراتي 3.6726 0.0 الدولار الأسترالي 0.7865 0.06

الدينار البحريني 0.37683 0.05

الدولار الكندي 1.2827 -0.37

الفرنك السويسري 0.9496 -0.09

اليوان الصيني 6.3274 -0.56

الجنيه المصري 17.56 0.11

اليورو 1.2301 0.07

الاسترليني 1.389 -0.02

الدينار الأردني 0.709 -0.01

الدينار الكويتي 0.30012 -0.02

الدرهم المغربي 9.1967 -0.02

الريال العماني 0.38496 0.04

الريال القطري 3.64 -0.01 الدولار الأسترالي 0.7865 0.06الدينار البحريني 0.37683 0.05الدولار الكندي 1.2827 -0.37الفرنك السويسري 0.9496 -0.09اليوان الصيني 6.3274 -0.56الجنيه المصري 17.56 0.11اليورو 1.2301 0.07الاسترليني 1.389 -0.02الدينار الأردني 0.709 -0.01الدينار الكويتي 0.30012 -0.02الدرهم المغربي 9.1967 -0.02الريال العماني 0.38496 0.04الريال القطري 3.64 -0.01 أسعار العملات الأجنبية في أسواق المملكة اليوم الأربعاء 20/2/2019.. وارتفاع في سعر الدولار الأسترالي

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار العملات الأجنبية في أسواق المملكة اليوم الأربعاء 20/2/2019.. وارتفاع في سعر الدولار الأسترالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.