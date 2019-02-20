شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات الأجنبية في أسواق المملكة اليوم الأربعاء 20/2/2019.. وارتفاع في سعر الدولار الأسترالي والان مع التفاصيل
الخليج 365- ارتفع سعر الدولارالأسترالي أمام الريال السعودي في أسواق المملكة اليوم الأربعاء، مع حدوث تغيرات طفيفة في باقى العملات نستعرضها فيما يلى مع توضيح التغير ونسبتة.
أسعار العملات الأجنبية في السعودية:
الدرهم الإماراتي 3.6726 0.0الدولار الأسترالي 0.7865 0.06
الدينار البحريني 0.37683 0.05
الدولار الكندي 1.2827 -0.37
الفرنك السويسري 0.9496 -0.09
اليوان الصيني 6.3274 -0.56
الجنيه المصري 17.56 0.11
اليورو 1.2301 0.07
الاسترليني 1.389 -0.02
الدينار الأردني 0.709 -0.01
الدينار الكويتي 0.30012 -0.02
الدرهم المغربي 9.1967 -0.02
الريال العماني 0.38496 0.04
الريال القطري 3.64 -0.01
أسعار العملات الأجنبية في أسواق المملكة اليوم الأربعاء 20/2/2019.. وارتفاع في سعر الدولار الأسترالي
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