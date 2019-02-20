شكرا لقرائتكم خبر عن «الحمدان» يطلع على خدمات فروع الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أجرى وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، زيارة تفقدية لفرعي الوزارة في المنطقة الشرقية ومحافظة الأحساء، اطّلع خلالها على الخدمات المقدمة من قبلها للمستفيدين، ومدى كفاءتها وفاعليتها مع الجمهور المستفيد، وآليات تقديمها، ومستوى الأتمتة التقنية التي وصلت إليها.

كما وقف عن كثب على بيئة العمل العامة ميدانيًا، ومدى ملائمتها للأدوار الموكولة للوزارة في خدمة مستفيديها، ومناسبتها لمنسوبيها لأداء أعمالهم على أكمل وجهٍ وأدّق وسيلة.

واطّلع وزير الخدمة المدنية على تفاصيل الخدمات التي تقدمها الفروع لمستفيديها من الجهات الحكومية، خلال لقائين مفتوحين مع منسوبي الفرعين، وتمّ خلال هذين اللقائين التطرُّق إلى وجهات النظر عن آليات العمل، وطرق تطويرها، وسبل تحديثها للأفضل وفق ما تقتضيه الأدوار الموكولة للوزارة ضمن برامج الرؤية 2030، وخصوصًا برنامج التحول الوطني 2020.

وشهدت زيارة وزير الخدمة المدنية إلى محافظة الأحساء عقدَ اللقاء الأسبوعي لقيادات الوزارة، الذي أكد حرصه على إقامة بعض اللقاءات التنفيذية في فروع الوزارة المختلفة في مناطق المملكة الغالية؛ لمناقشة أطروحات العمل ومستجداته، إيمانًا من معاليه بأهمية فروع الوزارة والتشارك المباشر مع منسوبيها في تنفيذ أدوار وزارة الخدمة المدنية ومهماتها التنفيذية في القطاع الوظيفي الحكومي، واستعراض ما يستجد حولها ومناقشته على أرض الواقع.