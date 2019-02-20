شكرا لقرائتكم الخارجية الهندية: الأمير محمد بن سلمان أمر بالإفراج عن 850 سجينًا هنديًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمر بالإفراج عن 850 سجينًا هنديًّا، وزيادة الحصة المخصصة للحجاج الهنود.

وأوضح متحدث الخارجية الهندية، ريفيش كومار، أن ولي العهد أعلن موافقته على زيادة عدد الحجاج من الهند إلى 200 ألف حاج سنويًّا.

وأضاف كومار أن ولي العهد أمر كذلك بالإفراج عن 850 سجينًا هنديًّا من السجون السعودية.

ووفقًا لآخر إحصائية نشرتها الهند في فبراير الجاري حول مواطنيها المسجونين في السعودية، بلغ عددهم 2224 سجينًا في قضايا مختلفة، فيما كان عدد الحجاج الهنود قبل الزيادة التي أمر بها ولي العهد يبلغ 175 ألف حاج.

وكان رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، قد استقبل في قصر حيدر آباد في نيودلهي اليوم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتم عقد اجتماع ثنائي بين سمو ولي العهد ودولة رئيس وزراء الهند، نقل خلاله سمو ولي العهد، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدولته، فيما حمله دولته تحياته وتقديره للملك المفدى.

ثم عقد ولي العهد ودولة رئيس وزراء الهند اجتماعًا موسعًا جرى خلاله استعراض العلاقات المتميزة بين المملكة والهند، وبحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تطويره، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد زار الهند في ثاني محطاته في جولته الآسيوية التي بدأها بزيارة باكستان، ومنها إلى الهند، ثم إلى الصين غدًا لتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الصديقة.



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