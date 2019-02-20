شكرا لقرائتكم صندوق الاستثمارات يوقع مذكرة تفاهم مع أكبر شركة ضيافة في الهند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

وقع صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع أكبر شركة ضيافة في الهند، شركة “أويو للفنادق”.

وتعد شركة أويو للفنادق، أحد الشركاء العالميين الذين سيساهمون في تطوير قطاع السياحة وتوطين التكنولوجيا في المملكة.

وكان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد أكد أن العلاقات مع الهند سوف تتطور بشكل أسرع مما كانت عليه خلال السنتين الماضيتين، وذلك بعد تأسيس المجلس التنسيقي السعودي الهندي.

وقال ولي العهد خلال حفل العشاء الذي أقامه له مساء الأربعاء، الرئيس الهندي: العلاقة القديمة والتاريخية بالنسبة لنا مهمة جدًّا، لكن اليوم نشهد حاضرًا مميزًا للغاية، وفيه فرص كثيرة جدًّا لدولتينا، واليوم أيضًا نحتفل ونحضر إنجازًا حقق في عامين، وهو إنجاز كبير جدًّا في عدة مجالات من الاقتصاد إلى الأمن إلى السياسة وغيرها من المجالات.



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