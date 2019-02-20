شكرا لقرائتكم المملكة تشارك بأحدث الطائرات المقاتلة في تمرين العلم الأحمر 2019 بأمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

‎وقف سمو قائد القوات الجوية الفريق الركن/ تركي بن بندر بن عبدالعزيز اليوم على استعدادات مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في تمرين “العلم الأحمر 2019″، والذي سيقام بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر مارس المقبل، وذلك خلال زيارته لمقر المجموعة في قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي.

‎واستمع سموه لإيجاز عن الإستعدادات التي تمت من قبل قائد مجموعة التمرين، العقيد الطيار الركن/ مسعود بن ناصر بن شري، بعد ذلك التقى سموه بالأطقم الجوية والفنية المشاركة واطلع على مدى جاهزيتهم، وحثهم على بذل الجهد والإستفادة الكاملة من هذا التمرين بما يعود عليهم بالنفع في تادية مهامهم القتالية على أكمل وجه.



‎وأوضح سمو قائد القوات الجوية في تصريح له بهذه المناسبة بأن القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في هذا التمرين العسكري للمرة السابعة بعدد من الطائرات المقاتلة الحديثة، من نوع (ف-١٥ إس أي) التي دخلت في خدمة القوات الجوية حديثاً، وهو من أرقى وأعقد التمارين العسكرية في العالم، مؤكداً على جاهزية فريق القوات الجوية المشارك في التمرين.

‎وقال سموه: إن معنويات الفريق عالية جداً، وهم على إستعداد تام للمشاركة بإذن الله، حيث سيغادر الفريق خلال الأسبوعين القادمة إلى مقر التمرين في الولايات المتحدة الأمريكية.

‎واضاف: يشرفني بهذه المناسبة أن أرفع بإسمي ونيابة عن زملائي منسوبي القوات الجوية الملكية السعودية لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، أسمى آيات الشكر والعرفان على ما تلقاه القوات الجوية من دعم لا محدود، كسائر القوات العسكرية الأخرى، مما جعلها تضاهي مثيلاتها على مستوى العالم من حيث التجهيز، ومواكبتها لأحدث ما توصلت إليه التقنية في مجال المنظومات الجوية.



‎الى ذلك أكد قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في ” تمرين العلم الأحمر 2019″ ، العقيد الطيار الركن مسعود بن ناصر بن شري أن هذا التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية والتقنية مع الحلفاء في مسرح عمليات حقيقي ، بالإضافة إلى محاكاة التهديدات الحديثه على مستوى العالم ، مشيرا إلى أن التمرين التحضيري تم بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة ، وبين العقيد بن شري أن التمرين يعد من ضمن البرامج التدريبية التي تعدها وتنفذها القوات الجوية الملكية السعودية لصقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية ، التي من شأنها رفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية .

‎من جهته قال ركن العمليات في التمرين المقدم الطيران الركن محمد بن مشبب القحطاني تم الاستعداد لتمرين العلم الأحمر لأكثر من ٨ اشهر كان اخرها التمرين التحضيري الذي تخلله العديد من الطلعات التدريبية الهجومية والدفاعية وذلك لرفع الجاهزية القتالية للأطقم الجوية المشاركة في التمرين لتمثيل قواتنا الجوية والمتمثلة في منظومة ف١٥ إس أي بكل احترافية واتقان.

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