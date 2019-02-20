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شكرا لقرائتكم طقس الخميس.. سحب رعدية وغبار على هذه المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد انخفاضًا في درجة الحرارة على معظم مناطق المملكة، يوم غد الخميس، مع نشاط للرياح والأتربة المثارة في عدد من المناطق ومنها نجران والأجزاء الشرقية من عسير والباحة ومكة المكرمة.
وأضافت أن السماء تكون غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية، فيما لا يستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة، والمرتفعات الجنوبية الغربية
وحسب التوقعات التي تعلنها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بشأن أحوال الطقس، فإنه من المتوقع أن تكون أعلى درجة حرارة غدًا الخميس على مكة المكرمة- القنفذة 30، وأدنى درجة حرارة على تبوك- طريف 4.
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