الان تتابع مستشار قانوني يوضح لـ “الخليج 365” عقوبة صاحب مقطع “التحرش بممرضة مستشفى القنفذة” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-جدة-هاني الثبيتي

أوضح المستشار القانوني، محمود عادل الثمالي عقوبة صاحب مقطع التحرش بممرضة مستشفى القنفذة، بعد أن تم تداوله على نطاق واسع، وهو مقطع لأحد المشاهير على موقع التواصل الإجتماعي سناب شات.

و كشف ” الثمالي” لـ “الخليج 365” أن المقطع المتداول بوسائل التواصل الإجتماعي والذي ظهر فيه قيام أحد المشاهير بـ “سناب شات” بلمس جسد إحدى الممرضات بمستشفى القنفذة العام عقب أن استوقفته موظفتان للتصوير ، يعرضه للعقوبة بناء على نظام مكافحة التحرش بالمملكة العربية السعودية .

ومن جهته أشار المستشار القانوني، محمود الثمالي، بأن المقطع المتداول في برامج التواصل الاجتماعي يعتبر دليل إثبات معتبر، و أن الفعل الذي قام به الشخص يشكل جريمة تحرش وهذا الفعل مجرم بموجب نظام مكافحة جريمة التحرش، وأن العقوبة التي تنتظر الجاني في المقطع هي عقوبة السجن لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة مالية لاتزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وقال “الثمالي” إن هناك عقوبة أخرى تنتظره وإن من قام بتصوير المقطع ونشره سوف يطبق بحقه نظام الجرائم المعلوماتية، موضحاً أن هذا الفعل مجرم -وهو التشهير- والعقوبة المقررة لهذا الفعل ي عقوبة السجن التي لا تزيد عن سنة وبغرامة لاتزيد عن 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين .