الان تتابع الأرصاد تنبه من استمرار انخفاض مدى الرؤية الأفقية على نجران بسبب العوالق الترابية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار انخفاض مدى الرؤية الأفقية على منطقتي نجران وعسير بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة. وتضمن التنبيه مدينة نجران، ومحافظات شرورة وحبونا وبدر الجنوب، والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 10 من صباح الغد.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تنبه من استمرار انخفاض مدى الرؤية الأفقية على نجران بسبب العوالق الترابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.