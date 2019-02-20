الان تتابع وزير الحج يعقد اجتماعا مع وكالة الوزارة لشؤون الزيارة والمؤسسة الأهلية للأدلاء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-المدينة عقد وزير الحج والعمره، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، اجتماعا مع وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة، والمؤسسة الأهلية للأدلاء – كل على حده- بحضور وكيل الوزارة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة، محمد بن عبدالرحمن البيجاوي.

وأطلع خلال الاجتماعين على الخطط التشغيلية، التي تقوم بتنفيذها وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة والمؤسسة الأهلية للأدلاءلاستقبال ضيوف الرحمن وخدمتهم بشكل مفصل، وعلى مستجدات برامج العمل،

وقد كرم معاليه وكالة وزارة الحج والعمرة لشئون الزيارة بالمدينة المنورة ممثلة في وكيل الوزارة لشئون الزيارة بمناسبة فوز الوكالة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الرابعة ضمن فئة الجهات التابعة للوزارات وقد شكر معاليه العاملين في الوكالة لحرصهم على تحقيق التميز وفوزهم بالجائزة الوطنية الغالية التي تحمل إسم الملك المؤسس “يرحمه الله” ، مؤكداً على

أهمية مواصلة العمل بكل اهتمام والتفاني والإخلاص في خدمة ضيوف الرحمن زوار مسجد المصطفى ﷺ وتقديم أفضل الخدمات لهم، تنفيذا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكى الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراءوزير الدفاع – حفظهما الله – بالعناية بضيوف الرحمن، وتقديم الرعاية اللازمة لهم، منذ دخولهم منافذ المملكة حتى مغادرتهم بعد أداء مناسك الحج، سالمين غانمين .

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