أصدار رخصة عمل وافد عبر بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الإلكترونية

مكتب العمل بالمملكة العربية السعودية أتاح خدمة إصدار أو تجديد رخصة العمل عن طريق شبكة الأنترنت، حيث يمكن دخول المواطنين والمقيمين إلي موقع وزارة العمل الخدمات الإلكترونية من اجل الحصول علي النسخة الجديدة من رخصة العمل بعد سداد رسوم المقابل المالي المقرر علي المؤسسات والشركات بالأراضي الحجازية، حيث تسعي الوزارة لوضع بعض الأنظمة لكي تحافظ علي حقوق العمل والعمال حتي تحقق التوازن الصحيح والعدل للجميع.

السلطات السعودية دائما ما تقوم بعمل حملات أمنية علي المواطنين والمغتربين من اجل تحقيق الأمن والأمان بالأراضي الحجازية، وذلك من اجل متابعة حملة وطن بلا مخالف من اجل أن تقوم بضبط الشارع السعودي لكي يشعر الجميع بالأمان، حيث شددت وزارة الداخلية علي أصحاب الأعمال بعدم التستر علي المواطنين الهاربين حتي لا يحدث لهم مشاكل بسببهم.

أصدار رخصة عمل وافد

بإمكان الدخول علي الصفحة الرئيسية لبوابة وزارة العمل من اجل البدء في خطوات تجديد أو أصدار رخصة العمل بشكل إلكترونية، وذلك عن طريق الشريط الالكتروني العلوي بالموقع الرسمي للوزارة، حيث نقوم باختيار القسم الالكتروني للخدمات الإلكترونية من ثم اختيار المنشأة التي يعمل بها العامل وسوف تظهر بشكل إلكتروني من اجل تجهيز رخصة العمل الخاصة بالموظف الوافد بشكل إلكتروني، حيث يمكن الدخول علي رابط الخدمة بكل سهولة عن طريق الرابط الالكتروني التالي إصدار أو تجديد رخصة العمل بعدها نقوم بمتابعة الطلب من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية لأنها هي المخولة بإصدار الرخص.

بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الإلكترونية

أوضح الموقع الرسمي باقي خطوات إصدار أو تجديد الرخص الخاصة بالعمالة بعدها سوف يحصل أصحاب الأعمال علي رقم من اجل تسديد الرسوم من خلال البنوك المحلية، من ثم بعد السداد تقوم بمراجعة مكتب المديرية العامة للجوازات، من اجل استلام نسخة جديدة من الإقامة.