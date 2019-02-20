«الأرصاد»: استمرار انخفاض الرؤية على نجران

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران) نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار انخفاض مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة. نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار انخفاض مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة. وتضمن التنبيه مدينة نجران، ومحافظات شرورة وحبونا وبدر الجنوب، والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة 10 من صباح غد. من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.



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