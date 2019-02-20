شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج يطلع على خطط وكالة «شؤون الزيارة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اطلع وزير الحج والعمره الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، على الخطط التشغيلية التي تنفذها وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة والمؤسسة الأهلية للأدلاء، لاستقبال ضيوف الرحمن وخدمتهم بشكل مفصل، وعلى مستجدات برامج العمل، وذلك خلال اجتماعه اليوم (الأربعاء)، مع وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة، والمؤسسة الأهلية للأدلاء - كلًا على حده- بحضور وكيل الوزارة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي.

وكرم الدكتور بنتن وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة، ممثلة في وكيل الوزارة لشؤون الزيارة بمناسبة فوز الوكالة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الرابعة، ضمن فئة الجهات التابعة للوزارات.

وأعرب عن شكره للعاملين في الوكالة لحرصهم على تحقيق التميز، وفوزهم بالجائزة، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل بكل اهتمام والتفاني والإخلاص في خدمة ضيوف الرحمن زوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتقديم أفضل الخدمات لهم، تنفيذًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين بالعناية بضيوف الرحمن، وتقديم الرعاية اللازمة لهم، منذ دخولهم منافذ المملكة حتى مغادرتهم بعد أداء مناسك الحج.