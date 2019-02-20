شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل سفراء كينيا وموريتانيا ونيوزيلندا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، اليوم (الأربعاء) في مكتبه بديوان الوزارة، سفير جمهورية كينيا بيتر نيكولاس، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ المعينين لدى المملكة.

وتسلم خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتمادهما سفراء لبلديهما لدى المملكة تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين.

كما استقبل الدكتور العساف، سفير دولة نيوزيلندا لدى المملكة جيمس مونرو. وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.